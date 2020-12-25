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25 Aralık 2020 Cuma 08:34 | Son Güncelleme:

İzmir'de iki ayrı fabrikada birden yangın

İzmir'de iki ayrı fabrikada birden yangın
AA

İzmir'in Buca ilçesinde 2 ayrı fabrikada çıkan yangınları söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Seyhan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı mobilya ve baza fabrikasının 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

4 KATLI KAĞIT FABRİKASINA DA MÜDAHALE EDİLİYOR

Öte yandan yine Buca ilçesinde bulunan Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı kağıt ve peçete fabrikasında da yangın çıktı.

Binanın tamamına yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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