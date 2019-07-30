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  3. İzmir'de günübirlik ev denetiminde 128 bin lira ceza kesildi

İzmir'de günübirlik ev denetiminde 128 bin lira ceza kesildi

İzmir'de günübirlik ev denetiminde 128 bin lira ceza kesildi

İzmir'de, günübirlik evlere yönelik denetimlerde bina sahiplerine 128 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığı, günübirlik kiralanan evler ile kiralık araçlara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 800 personelin görev aldığı huzur operasyonunda 12 bin 430 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı, 39 düzensiz göçmen de yakalandı. Huzur operasyonunda 147 günübirlik ev ve 13 kiralık araç denetlendi. Sisteme kaydı bulunmayan 10 evle ilgili 128 bin lira idari para cezası uygulandı. Operasyonda ayrıca 85 kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

(AA)

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