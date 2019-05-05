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  3. İzmir'de Hıdırellez kararı.. Tüm konserler iptal edildi

İzmir'de Hıdırellez kararı.. Tüm konserler iptal edildi

İzmir'de Hıdırellez kararı.. Tüm konserler iptal edildi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce 'Hıdırellez Şenlikleri' kapsamında düzenleneceği duyurulan konserler, Hakkari ve Suriye'nin Azez bölgesinde 4 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi. Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yapılacak yürüyüşün ise gerçekleştirileceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 'Hıdırellez Şenlikleri' kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda düzenleyeceği duyurulan DJ Berk İnal konseri, Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir ile Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesi Distepe üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış ile Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un şehit olması nedeniyle iptal edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nce saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yapılacak yürüyüşün ise gerçekleştirileceği belirtildi.

DHA

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