İzmir'de FETÖ üyesi şühelilerine yönelik operasyon başlatıldı

Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruştumalar kapsamında; 2'si örgütün kriptolu haberleşme programı BYLOCK kullanıcısı, 7'si de aleyhlerinde ifade, teşhis, Bankasya hesap artışı gibi deliller bulunan toplam 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalam kararı çıkarılırken, sabah saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, çok sayıda adrese operasyon başlatıldı. Operasyonun devam ettiği şüphelilerin adreslerine aramaların sürdüğü belirtildi.