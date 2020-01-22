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  3. İzmir'de FETÖ soruşturması: 12 gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ soruşturması: 12 gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ soruşturması: 12 gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 10 kişi ile meslekten ihraç 2 polis memuru hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ve Ankara'da örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli ile hakkında aleyhe beyan ve örgütsel fişleme bulunan 2 ihraç polis memuru olmak üzere, 12 şüpheliyi yakalamak için gözaltı kararı verildi.

İl organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince, şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.

(AA)


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