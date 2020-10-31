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  • İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından eğitime 1 hafta ara verildi
31 Ekim 2020 Cumartesi 12:18 | Son Güncelleme:

İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından eğitime 1 hafta ara verildi

İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından eğitime 1 hafta ara verildi

Son Dakika Haberleri.. İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız." dedi.

İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından İzmir ili genelinde eğitime 1 hafta ara verildi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile "İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık." dedi. 

Yaraları hep birlikte saracağız mesajı veren Selçuk, "Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

<p>İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor

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