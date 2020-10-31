İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından eğitime 1 hafta ara verildi

İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından İzmir ili genelinde eğitime 1 hafta ara verildi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile "İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık." dedi.

Yaraları hep birlikte saracağız mesajı veren Selçuk, "Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.