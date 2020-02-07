İzmir'de dev operasyon! 171 şüpheliye gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, suç örgütüne yardım etmek, kasten insan öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet, mala zarar verme ve tehdit" suçları kapsamında elebaşılığını S.K. ile D.C'nin yaptığı 2 ayrı "adi suç örgütü"ne yönelik soruşturma başlattı.

Bu kapsamda 171 zanlı hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 ilde belirlenen 165 adrese şafak vakti özel harekat polislerinin desteğiyle başlatılan eş zamanlı operasyonda 103 zanlı gözaltına alındı.

İkametlerdeki aramalarda çok sayıda tabanca ve tüfek ile uyuşturucu ele geçirildi.

- SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİ HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

İzmir polisi, Menderes ilçesinde suç örgütü üyelerinin kullandığı hücre evini tespit etti. Gözaltına alınanların büyük bölümü de burada yakalandı.

Kırsal kesimde ve korunaklı olduğu belirlenen ikamette yakalanan şüphelilerin, yanlarındaki silahları evin dışına atmaya çalıştıkları polis tarafından tespit edildi.

Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

(AA)