İzmir'de deprem sonrası bir binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasında

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Deprem sonrası hasar alan bir binanın yıkılma anları yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

İzmir ve çevresinde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı. Bölgede en büyüğü 4.8 olan 7 artçı deprem meydana geldi.