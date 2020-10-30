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  • İzmir'de deprem sonrası bir binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasında
30 Ekim 2020 Cuma 16:47 | Son Güncelleme:

İzmir'de deprem sonrası bir binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasında

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Deprem sonrası hasar alan bir binanın yıkıldığı anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Deprem sonrası hasar alan bir binanın yıkılma anları yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

İzmir ve çevresinde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı. Bölgede en büyüğü 4.8 olan 7 artçı deprem meydana geldi. 

<p>Kurgu: <a href='mailto:kerim.yildirim@turkmedya.com.tr'>kerim.yildirim@turkmedya.com.tr</a> 

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