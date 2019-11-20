İzmir'de deprem mi oldu? 20 Kasım Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri..

İzmir'de deprem mi oldu? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasında merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 12.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. İzmir'de de hissedilen depremin ardından İzmir'de deprem mi oldu? sorusunun yanıtı aranıyor. İşte 20 Kasım Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri..

20 KASIM DEPREM HABERLERİ

SON DAKİKA EGE'DE DEPREM..

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasında merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 12.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. Deprem İzmir'de de hissedildi.

VAN'DA DEPREM..

Kandilli Rasathanesi saat 01.29'da merkez üssü Van Başkale olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 5 km olarak duyuruldu.

DEPREM NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir ya da kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim depremi yaratır. Depreme yol açan kayalardaki kırılma ya da kaymanın başladığı noktaya deprem odağı, bu noktanın tam üzerine rastlayan alana da deprem merkezi denir.