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  • İzmir'de çıkan orman yangını Balıkesir'e sıçradı!
27 Eylül 2020 Pazar 00:32 | Son Güncelleme:

İzmir'de çıkan orman yangını Balıkesir'e sıçradı!

İzmir'de çıkan orman yangını Balıkesir'e sıçradı!
AA

İzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balıkesir'e sıçradı.

İzmir'in Bergama ilçesi Madra bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak Balıkesir'e sıçradı.

AA'nın aktardığı habere göre, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan karaçam ağaçlarından oluşan ormana da sıçrayan yangına 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabası sürüyor.

Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan da müdahale edilecek.

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