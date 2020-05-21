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  3. İzmir'de camilerdeki çirkin saldırıya Diyanet'ten sert tepki
21 Mayıs 2020 Perşembe 15:03 | Son Güncelleme:

İzmir'de camilerdeki çirkin saldırıya Diyanet'ten sert tepki

İzmir'de camilerdeki çirkin saldırıya Diyanet'ten sert tepki

Son Dakika Haberleri.. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir’de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin, "Ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, bu provakatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir’de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erbaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, bu provakatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar arkasında olacağız.”

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