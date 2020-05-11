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  3. İzmir'de AVM'ye pompalı tüfekle saldırı

İzmir'de AVM'ye pompalı tüfekle saldırı

İzmir'de AVM'ye pompalı tüfekle saldırı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine kimliği belirsiz kişi tarafından saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alışveriş merkezinde maddi hasar oluştu.

Kafasında kar maskesi bulunan şüpheli, yaklaşık 9 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

AVM'nin güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, alışveriş merkezinin camlarında maddi hasar meydana geldi.

Olay yerinde çalışma yapan ekipler çok sayıda boş fişek buldu.

Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çevredeki kameraları incelemeye aldı. 

(AA/DHA)


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