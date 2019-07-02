İzmir'de aranan 272 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24- 30 Haziran arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 16 bin 719 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, farklı suçlardan aranan 272 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan 9 kişinin de bulunduğu belirtildi. Ekipler 481 araç ile 264 motosikleti de inceledi. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 34 mermi, 4 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 61 gram esrar ve 169 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, kumar oynatılan 16 işyeri ile kumar oynadıkları belirlenen 452 şüpheli hakkında da işlem yaptı.

(DHA)