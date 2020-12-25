İzmir'de akılalmaz olay: Tavuk çiftliğini kumarhaneye çevirmişler

İzmir'in Bayındır ilçesinde, tavuk çiftliğinde kumar oynadıkları tespit edilen 46 kişiye, toplam 201 bin 250 TL para cezası kesildi.

DHA'da yer alan habere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havuzbaşı Mahallesi'nde tavuk çiftliği olarak bildirimi yapılan yerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipler, tavuk çiftliği olarak kullanılmak üzere inşa edilen alanda bulunan 46 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Şüphelilere kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 201 bin 250 TL para cezası kesilirken, M.T., O.G., İ.D. ve S.K.'ya ise kumar oynamak amacıyla yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, operasyonda 1 tombala makinesi, 1 kamera, 4 televizyon, 762 tombala kartı ve 6 bin çay markası ele geçirdi.