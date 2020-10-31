31 Ekim 2020 Cumartesi 05:19 | Son Güncelleme:
İzmir'de, 62 yaşındaki Emine Eren 14 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı
62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
İzmir depreminde umutlu bekleyiş sürerken, Barış sitesi enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında depremden 14 saat sonra mucize kurtuluş yaşandı.
62 yaşındaki Emine Eren, ekipler tarafından enkaz sağ olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi enkaz yığınlarının üzerinde yapılan Eren, sedye ile hastaneye götürülürken, çevrede bekleyen vatandaşlar, alkışlarla ekiplere teşekkür etti.