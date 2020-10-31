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31 Ekim 2020 Cumartesi 09:23 | Son Güncelleme:

İzmir'de 5 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi

İzmir'de 5 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi
AA

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

<main><p>Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyükl

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