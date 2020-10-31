İzmir'de 4 çocuğu enkaz altında kalan acılı anneden yürek burkan sözler: "Yavrularım orada susuz"

İzmir depreminin ardından enkaz arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İçerisinde 60 kişinin olduğu düşünülen Rıza Bey Apartmanı için ekipler seferber olmuş durumda. Enkaz altında 4 çocuğu bulunan bir annenin acısı ise yürekleri dağladı.

"BEN BURADA SU İÇİYORUM, YAVRULARIM ORADA SUSUZ"

Deprem bölgesini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındaki 4 çocuğunun kurtarılmasını bekleyen annenin yanına giderek perişan durumdaki anneye su ikram etti.

Suyu içmek istemeyen acılı anne, "Ben burada su içiyorum, yavrularım orada susuz. Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne." sözleriyle yürek burktu.

Bakan Pakdemirli ise acılı anneyi, "Bu enkaz kalkana kadar hiçbir yere gitmiyoruz, hep beraber bekleyeceğiz. Biraz sabır." şeklindeki sözleriyle teskin etti.

BAKAN PAKDEMİRLİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından onlarca ev zarar görürken, yüzlerce kişi de yaralandı. Yaralılar İzmir’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremde yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret etti. Yaralılara yanlarında olduklarını belirten Bakan Pakdemirli, geçmiş olsun dileklerini iletti.