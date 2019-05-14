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  3. İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grubu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, hareketli botu durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 Suriye, 7 Filistin ve 2 Irak uyruklu yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(AA)

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