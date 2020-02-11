İzmir'de 30 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, pazar günü saat 08.03’te Foça ilçesi açıklarında hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botun içerisindeki 8 Kongo, 7 Gine, 5 Suriye, 4 Orta Afrika, 3 Somali, 1 Filistin, 1 Senegal ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.



Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)