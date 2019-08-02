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  3. İzmir'de 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

İzmir'de 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

İzmir'de 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Haklarında yakalama kararı verilen ve aralarında iş adamlarının da bulunduğu 24 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aralarında iş adamlarının da bulunduğu 24 şüpheliden 17'si yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgütün mütevellisi olduğu tespit edilen ve aralarında iş adamlarının da olduğu 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

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