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  • İzmir'de 1,5 ayda 18 ton sahte içki ve etil alkol ele geçirildi
14 Ekim 2020 Çarşamba 10:28 | Son Güncelleme:

İzmir'de 1,5 ayda 18 ton sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 1,5 ayda 18 ton sahte içki ve etil alkol ele geçirildi
AA

İzmir'de İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Eylül'den beri belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda 18 ton sahte içki ve etil alkol ele geçidi.

İzmir'de jandarma ekiplerince 1,5 ayda düzenlenen operasyonlarda 18 ton sahte içki ile 18 ton etil alkol ele geçirildi.

AA'da yer alan habere göre operasyonlarda 18 ton sahte içki ve 18 ton etil alkol, 9 bin 922 boş şişe, 486 bin şişe kapağı, arıtma, 6 damıtma ve şişeleme makinesi, 2 üzüm sıkma ve 2 ambalaj makinesi, 41 bin 784 sahte bandrol, 1751 gerçek bandrol ve 2 milyon 500 bin marka etiketi ele geçirildi.

18 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Gözaltına alınan 18 şüpheliye işlem yapıldı.

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