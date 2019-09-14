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  3. İzmir'de 142 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 142 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 142 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 142 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından, Çeşme ilçesi Dalyan açıklarında bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botta, Afganistan uyruklu 58 düzensiz göçmen yakalandı. Yine ekiplerce aynı bölgede 36 Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Dikili ilçesi Bademli açıklarında durdurulan bir lastik botta ise 26 Suriye, 12 Kongo, 8 Filistin ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 142 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(AA)

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