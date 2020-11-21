İzmir Valisi Köşger'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İzmir Valisi Selim Köşger, Twitter hesabından yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Köşger açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Değerli İzmirliler, Kıymetli dostlar; Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun.