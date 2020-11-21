  • $7,6223
  • 9,0586
  • 458.851
  • 1323.95
  • Haberler
  • Güncel
  • İzmir Valisi Köşger'in koronavirüs testi pozitif çıktı
21 Kasım 2020 Cumartesi 19:44 | Son Güncelleme:

İzmir Valisi Köşger'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İzmir Valisi Köşger'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İzmir Valisi Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İzmir Valisi Selim Köşger, Twitter hesabından yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Köşger açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Değerli İzmirliler, Kıymetli dostlar; Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun.

<p>Avrupa' birliğinin dün gerçekleştirdiği gizli toplantıda skandal bir olay yaşandı. Hollandalı gaz

Avrupa Birliği'nde tartışma yaratan olay: Hollandalı gazeteci gizli toplantıya sızdı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yalancı bahara aldanan meyve ağaçları çiçek açtı

Tohma Kanyonu ziyaretçilerini büyülüyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.