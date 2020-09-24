İzmir Valisi Köşger'den "15 gün daha sabredin" çağrısı: Durum iyileşirse bazı tedbirler kaldırılabilir

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger koronavirüsle ile ilgili kentte gelinen son duruma ilişkin önemli açıklamalar yaptı. "15 gün daha sabredin" çağrısında bulunan Köşger, "Alınan tedbirlerle son bir haftadır daha iyi gidiyor. İzmir'de durum iyileşirse bazı tedbirler kaldırılabilir." dedi.

AA'da yer alan habere göre, nüfusu İzmir'e yakın illerle mukayese edildiğinde de durumun iyi olduğunu aktaran Köşger, "Sayılarda özellikle son 3 günde, bir önceki haftaya göre üçte bir oranında düşme var. Alınan tedbirlerle son bir haftadır daha iyi gidiyor." diye konuştu.

"TEMASLILARA TEST YAPIYORUZ"

İzmir'de sağlık hizmetlerinin verilmesi ve yatak sayısı bakımından bir sıkıntının gözükmediğini ifade eden Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filyasyon anlamında İzmir'in bir farkı da temaslılara da test yapılması. Bu, hızlı yayılmayı engeleyen bir durum."

"BAZI TEDBİRLER KALDIRILABİLİR"

İlave tedbire ihtiyaç duyulduğu noktada gecikmeksizin karar alacaklarını aktaran Vali Köşger, sözlerine şunları ekledi:

"Ama gerekiyorsa bu kararlar hafifletilebilir de. İzmir'de durum iyileşirse bazı tedbirler kaldırılabilir."

Vali Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın 15 gün biraz sabredip, gereksiz sosyal ilişkilerden kaçınıp, kendilerini izole etmeleri, maske, temizlik ve mesafeye riayet etmeleri, özellikle temaslı olan vatandaşların biraz daha dikkatli olmaları durumunda, sayıların, sıfırlanmasa bile minimum seviyelere çekilebileceğini düşünüyorum. 15 gün sabredeceğiz, gayret edeceğiz, temastan kaçınacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, gereksiz sosyal ilişkilere dikkat edeceğiz"