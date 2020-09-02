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  3. İzmir Valiliği kamu binalarına 'HES' kodu ile giriş yapılacağını duyurdu
02 Eylül 2020 Çarşamba 09:17 | Son Güncelleme:

İzmir Valiliği kamu binalarına 'HES' kodu ile giriş yapılacağını duyurdu

İzmir Valiliği kamu binalarına 'HES' kodu ile giriş yapılacağını duyurdu

İzmir Valiliği, koronavirüs ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES uygulamasının kullanılacağını duyurdu. Bu kapsamda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, tedbirlere uyularak yapılan düğün organizasyonlarının 21.00-23.30 saatleri arasında yapılmasına karar verdi

İzmir Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağını duyurdu.

DÜĞÜN ORGANİZASYONLARININ SAATLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan kamu binalarına girişte vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına, HES kodu olmayan vatandaşlarımızın sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulaması veya e-devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi

Öte yandan, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, tedbirlere uyularak yapılan düğün organizasyonlarının 21.00-23.30 saatleri arasında yapılmasına karar verdi. Daha önce 20.00-22.30 saatleri arasında yapılan düğün organizasyonlarının, artık 21.00-23.30 saatleri arasında yapılacağı belirtildi. 

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