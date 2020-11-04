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04 Kasım 2020 Çarşamba 00:07 | Son Güncelleme:

İzmir Urla açıklarında deprem

İzmir Urla açıklarında deprem
DHA

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki artçı şok, cuma gününden itibaren beşik gibi sallanan bölgede endişe yarattı.

İzmir'in Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçı şoklarla bölge beşik gibi sallanıyor. 

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, saat 23.35'te merkez üssü İzmir’in Urla ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. Uzmanların artçı şokların devam edeceği uyarısında bulunmasına rağmen sarsıntı, bölgede endişe yarattı.

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