İzmir su kesintisi: İzmir Buca ve Karabağlar'da sular ne zaman gelecek? İZSU son dakika

İzmir Buca su kesintisi ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. İzmir Buca ve Karabağlar’da sular ne zaman gelecek? İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’ndan su taşıyan ana boru hattında yaşanan arıza sebebiyle üç büyük ilçede su kesintisi uygulanacağı bildirildi. İZSU ekipleri tarafından Küner köyü yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlatıldığı duyuruldu.

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ YAŞANIYOR!

İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’ndan su taşıyan ana boru hattında yaşanan arıza sebebiyle üç büyük ilçede 2 gün 12 saat boyunca su kesintisi uygulanacağı duyuruldu.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’de Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm’lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle 3 büyük ilçeye su verilemiyor. İZSU ekipleri tarafından Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığı öğrenildi.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde çalışmaların başladığı belirtildi. Kesintilerin ise 2 gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Tahtalı Barajı''ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi''ne giden 2200 mm''lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle kentin bazı bölgelerine su verilemiyor. İZSU ekipleri tarafından Küner köyü yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Gaziemir, Karabağlar ve Buca''yı etkileyen su kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin net açıklama ekiplerin yapacağı ilk incelemenin ardından belli olacaktır.

İZSU ARIZA NUMARASI

185 numarasını arayarak İZSU'ya ulaşabilirsiniz.