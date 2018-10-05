HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Güncel
  3. İzmir polisinden korsana geçit yok: Yarım milyonluk korsan kitap ele geçirildi

İzmir polisinden korsana geçit yok: Yarım milyonluk korsan kitap ele geçirildi

%C4%B0zmir+polisinden+korsana+ge%C3%A7it+yok:+Yar%C4%B1m+milyonluk+korsan+kitap+ele+ge%C3%A7irildi+

İzmir emniyet Müdürlüğü, toplam piyasa değeri 500 milyon olan 10 bin 380 adet kitap ele geçirdi.

x


İzmir Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Fikri ve Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, tarafından, 2018-2019 eğitim öğretim yılının açılmasıyla öğrencilere korsan olarak çoğaltılmış ders ve yardımcı kitapların satışını önüne geçmek amacıyla kent genelinde sıkı çalışma başlattı. Polis ekipleri, 2 Ekim günü, Konak ilçesi Sevgiyolu Sokak'ı içerisindeki kitapçılarda korsan kitap satışının yapılacağı bilgisini edindi.

Yapılan çalışmalarda bir iş hanı  içerisinde ki kitap deposundan kitapları poşet içerisinde getirerek, siparişe göre öğrencilere satışının yapıldığı  tespit edildi. bağlı Fikri ve Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, iş hanı içerisinde bulunan depoya yaptığı operasyonda; piyasa değeri 500 milyon olan 10 bin 380 adet korsan ve bandrolsüz kitap ele geçirirken yakalanan C.K. (30) hakkında korsan kitap satış yapmak suçundan hakkında yasal işlem yapıldı.

MUAMMER BAŞKAN/ TürkMedya EGE TEMSİLCİSİ

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Denizde şaşırtan olay

Doların hükümlülüğü sona eriyor

En Çok Okunanlar