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  3. İzmir merkezli dev operasyon! 55 şüpheli gözaltında

İzmir merkezli dev operasyon! 55 şüpheli gözaltında

İzmir merkezli dev operasyon! 55 şüpheli gözaltında

Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı, Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 104 zanlı hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 55 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilenlerden 22'sinin cezaevinde olduğu, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

AA


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