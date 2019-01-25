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İzmir Menemen depremi şiddeti kaç?

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İzmir Menemen deprem son dakika şiddeti kaç? İzmir Menemen'de 23.20 sularında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

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İzmir Menemen deprem son dakika şiddeti kaç? İzmir Menemen'de 23.20 sularında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

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Deprem Nedir? Nasıl Oluşur? Deprem Çeşitleri Nelerdir ?

Dünya doğal afetler ile sarsılıyor, gün geçmiyor ki televizyonlarda bir doğal afet haberine rastlamayalım. Depremler, sel felaketleri, kasırgalar, toprak kaymaları en sık duyduğumuz haberler arasında. Ülkemizde de bir çok doğal afet meydana geliyor. Bunların en başında da ”DEPREM” bulunuyor. DEPREM; yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayıdır. Başka bir ifade ile anlatacak olursak; üzerine bastığımız, binalar inşa ettiğimiz toprak yüzeyini yerinden oynatan hatta inşa edilen binalara ve içindeki biz insanlara zararlar verebilen bir doğa olayıdır.

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