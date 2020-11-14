İzmir depreminin mucize çocuğu Ayda'nın sözleri yürek yaktı: "Annem eve gelince pikniğe gideceğiz"

İzmir depreminin mucize çocuğu Ayda'nın babası Uğur Gezgin, Ayda ile aralarında geçen diyaloğu anlattı. Ayda'nın son durumuna ilişkin de bilgi paylaşan Gezgin, "Annesinin öldüğünden haberi yok. Annesinin gezmeye gittiğini ve geleceğini sanıyor. Kızım bana, 'Baba, annem kedilerden çok korkar. Sokakta daha fazla yürüyemez. Yakında eve gelir. Annem eve gelince birlikte pikniğe gideceğiz' diyor." ifadelerini kullandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, depremde eşini kaybeden Uğur Gezgin, Ayda'ya hem annelik hem de babalık yapıyor. Gezgin, "Eşim kedilerden korkardı. Kızım Ayda annesinin kedilerden korktuğunu biliyor. Annesinin öldüğünden haberi yok. Annesinin gezmeye gittiğini ve geleceğini sanıyor." dedi.

Acılı babanın şu sözleri ise yürek yaktı:

"Kızım bana, 'Baba, annem kedilerden çok korkar. Sokakta daha fazla yürüyemez. Yakında eve gelir. Annem eve gelince birlikte pikniğe gideceğiz' diyor."

Uğur Gezgin, Ayda'nın durumunun her geçen gün daha da iyiye gittiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı Bayraklı ilçesi Manavkuyu mahallesindeki binalar gördü. Rıza Bey Apartmanı'nda aralarında Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in de bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetmişti. 3 yaşındaki Ayda ise 91 saat sonra 3 Kasım'da binanın enkazından sağ olarak çıkarılmıştı.

Ayda'nın 8 yaşındaki ağabeyi Atakan okulda, babası Uğur Gezgin ise işyerinde olduğu için depremden sağ kurtuldu. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi tamamlanan Ayda, geçtiğimiz günlerde taburcu oldu.

Tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan Ayda'yı aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu çok sayıda kişi ziyaret etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de minik Ayda'yı yalnız bırakmadı. Bakanlık, Ayda'nın zorlu süreci en iyi şekilde atlatabilmesi için psikolog görevlendirdi.