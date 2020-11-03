İzmir depreminin 91. saatinde mucize gerçekleşti! Ayda bebek sağ olarak çıkarıldı

İzmir'de depremden 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ekipler bina enkazı çevresinde hayat kolidoru oluşturdu. Çocuğa ilk müdahalede bulundu. Serum takılan minik Ayda için enkaz altına termel battaniye indirildi. Ardından alkışlarla enkaz altından çıkarılan küçük Ayda, elden ele ambulansa taşındı.

Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 91'inci saatte mucize yaşandı.

"BANA ELİNİ SALLADI"

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Ayda Gezgin'i kurtaran ekipten Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı." dedi.

İŞTE AYDA'NIN YAŞAM ÜÇGENİ



"İLK AYRAN VE SU İSTEDİ"

Enkazda Ayda'ya müdahale eden Semih Tufan da çocuğa ulaşıldığı ihbarı üzerine Ayda'nın bulunduğu yere gittiğini dile getirdi.



Ayda ile ilk karşılaşma anını anlatan Tufan, "Bizden irtibata geçtiğinde ilk istediği ayran ve suydu. Bunu 2-3 kez tekrarladı. Serum taktık. Gayet iyiydi, mutluydu. İçeride korkmuştu ama AFAD müdürümüzün elini hiç bırakmadı. Hiç ağlamadı. Gayet iyiydi." ifadesini kullandı.

VALİ KÖŞGER: AYDA GEZGİN CANLI OLARAK KURTARILDI



İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de "Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı resmi twitter hesabından kurtarılan çocuğun fotoğrafını paylaştı.

"AYDA HASTANEYE SEVK EDİLDİ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi

