İzmir depremine ilişkin çarpıcı ifade: "Beklenen bir depremdi"

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, Doç. Dr. Özmen, Ege bölgesinin ve Ege denizinin Türkiye’nin deprem açısından en aktif yerlerinden biri olduğunu belirtti. Söz konusu bölgede irili ufaklı zaman zaman depremlerin meydana geldiğine vurgu yapan Doç. Dr. Özmen, "İzmir'in il sınırları dahilinde, o bölgede 20-25'e yakın fay var. Ege Denizi içinde de keza buna benzer deprem üretme potansiyeli olan diri faylar var." dedi.

"BEKLENEN BİR DEPREMDİ"

Deprem tehlikesini incelerken mevcut faylar ile birlikte geçmiş dönemde meydana gelen hareketlilikleri de değerlendirdiklerini kaydeden Doç. Dr. Özmen, bölgenin deprem açısından tehlikeli olduğunu da şu sözlerle ifade etti:

"Hem geçmişte meydana gelen deprem verilerine hem de diri faylara baktığımız anda o bölgenin deprem açısından tehlikeli olduğu gerçeğini biz biliyorduk. Yani bu bölgede bu büyüklükteki bir deprem beklenen bir depremdi."

"ARTÇI ŞOKLARI DEVAM EDECEKTİR"

Doç. Dr. Özmen, o bölgede aslında beklenen bir depremin meydana gelmiş olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bu 7.0 büyüklüğüne varacak şekildeki depremi ana şok diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun daha üstünde bir deprem meydana gelme olasılığı yok denecek kadar az. Bundan sonra ilerleyen günlerde, aylarda bu büyük depremin artçı şokları meydana gelecektir."

"TSUNAMİNİN MEYDANA GELMESİ NORMAL"

İzmir’deki depremde dün ayrıca bir tsunaminin yaşandığını ve bu durumun normal olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özmen, "Orada tsunaminin meydana gelmesi gayet normal. Zaten Seferihisar’dan aldığımız bilgiler de bizi doğruluyor. Yaklaşık 1-1.5 metre yüksekliğine varan deniz dalgalarının oluştuğunu; önce deprem olur olmaz denizin belirli bir miktar içeriye doğru çekildiğini daha sonra 1-1.5 metre yüksekliğe varacak şekilde Seferihisar’ın içerisine doğru ilerlediğini biliyoruz. Bunun adını kesin ve net olarak tsunami olarak söyleyebiliriz" dedi.

"İLERLEYEN GÜNLERDE YİNE BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR"

Doç. Dr. Özmen, o bölgede yine depremlerin olabileceğine dikkat çekerek, "O bölgenin deprem tehlikesi duruyor. Şimdi hemen o fayın üzerinde veya yakın civarında deprem olma olasılığını biraz zayıf görsek de o bölgede çok fazla sayıda; sadece o bölge değil Türkiye’nin pek çok yerinde deprem üretme potansiyeli olan birçok fay var. Bunların ne zaman kırılacağını söyleyemesek de ilerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir." ifadelerini kullandı.