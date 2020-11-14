  • $7,719
  • 9,1468
  • 469.105
  • 1292.99
14 Kasım 2020 Cumartesi 18:31 | Son Güncelleme:

İzmir depreminde can kaybı 116'ya yükseldi

İzmir depreminde can kaybı 116'ya yükseldi
AA

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki depremde can kaybının 116'ya yükseldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 3 bin 630 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 116 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1021'i taburcu edildi, 8 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

<p>Ünlü oyuncu Özge Özder, önceki gün yakın dostları ile bir araya geldi, cinsiyet partisi düzenledi

5 aylık hamile oyuncu Özge Özder bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yunanistan mültecilere ateş açtı mültecileri Mehmetçik kurtardı

Bugünkü burç yorumları 16 Kasım 2020

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.