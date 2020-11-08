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08 Kasım 2020 Pazar 20:46 | Son Güncelleme:

İzmir depreminde can kaybı 115 oldu

İzmir depreminde can kaybı 115 oldu

AFAD, İzmir depreminde can kaybının 115'e yükseldiğini, 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

AFAD, SAKOM’dan alınan bilgilere göre 115 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Yaralanan 1.034 vatandaşımızdan 1011’i taburcu edilmiş olup 23 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir.

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