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  • İzmir depremi için taziye gönderen yazan dost ülkelere Başkan Erdoğan'dan teşekkür mesajı
31 Ekim 2020 Cumartesi 16:00 | Son Güncelleme:

İzmir depremi için taziye gönderen yazan dost ülkelere Başkan Erdoğan'dan teşekkür mesajı

İzmir depremi için taziye gönderen yazan dost ülkelere Başkan Erdoğan'dan teşekkür mesajı
AA

Başkan Erdoğan, İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'ye "geçmiş olsun" ve taziye mesajları ileten ülkelere teşekkür eden Erdoğan, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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