İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yüzde 65'i tamamlandı

Sürekli, hastanenin çağı yakalayan donanımı ile İzmir’in ve bölgenin ihtiyacını fazlası ile karşılayacağını belirtti. 633 bin metrekare alan üzerine inşaa edilen hastanenin 2 bin 60 yatak kapasiteli olacağını, 450 poliklinik, 54 ameliyathane ve 374 yoğun bakım odasından oluşacağını, dev bir sağlık yatırımının yapıldığını dile getiren Sürekli, şunları kaydetti: “Hastanemizin fiziki olarak yüzde 65, teknik ekipman yerleşimi açısından yüzde 85’inin tamamlandığını söyleyebiliriz” diye konuştu.