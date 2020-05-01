İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yüzde 65'i tamamlandı
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve İl Sağlık Müdürü Burak Öztop ile yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ni inceledi.
Sürekli, hastanenin çağı yakalayan donanımı ile İzmir’in ve bölgenin ihtiyacını fazlası ile karşılayacağını belirtti. 633 bin metrekare alan üzerine inşaa edilen hastanenin 2 bin 60 yatak kapasiteli olacağını, 450 poliklinik, 54 ameliyathane ve 374 yoğun bakım odasından oluşacağını, dev bir sağlık yatırımının yapıldığını dile getiren Sürekli, şunları kaydetti: “Hastanemizin fiziki olarak yüzde 65, teknik ekipman yerleşimi açısından yüzde 85’inin tamamlandığını söyleyebiliriz” diye konuştu.