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  3. İzinsiz bayram yolculuğuna 13 bin lira ceza
23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:58 | Son Güncelleme:

İzinsiz bayram yolculuğuna 13 bin lira ceza

İzinsiz bayram yolculuğuna 13 bin lira ceza

Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'dan Trabzon'a bayram iznine gitmeye çalışan 4 kişi Bursa'da uygulamaya takılıp 13 bin lira ceza yedi.

Bayramda memleketleri Trabzon'a gitmek isteyen 4 kişilik aile, İstanbul'dan yola çıktı. İstanbul'dan Bursa'ya kendi özel araçlarıyla gelen K.D, A.D, H.D ve A.E, Bursa'da polis uygulamasına takıldı. Yasağı deldikleri için aileden her birine 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

BASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Aile, çekim yapan gazetecilere de tepki gösterdi. Bursa'da polis ekipleri gün boyu denetimlerin ara vermeden sürdürüyor.

(İHA)


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