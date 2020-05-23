23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:58 | Son Güncelleme:
İzinsiz bayram yolculuğuna 13 bin lira ceza
Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'dan Trabzon'a bayram iznine gitmeye çalışan 4 kişi Bursa'da uygulamaya takılıp 13 bin lira ceza yedi.
Bayramda memleketleri Trabzon'a gitmek isteyen 4 kişilik aile, İstanbul'dan yola çıktı. İstanbul'dan Bursa'ya kendi özel araçlarıyla gelen K.D, A.D, H.D ve A.E, Bursa'da polis uygulamasına takıldı. Yasağı deldikleri için aileden her birine 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
BASINA TEPKİ GÖSTERDİLER
Aile, çekim yapan gazetecilere de tepki gösterdi. Bursa'da polis ekipleri gün boyu denetimlerin ara vermeden sürdürüyor.
(İHA)