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14 Ekim 2020 Çarşamba 23:51 | Son Güncelleme:

İZBAN tıklım tıklım

İZBAN tıklım tıklım

İzmir'de, kentin en büyük toplu taşıma ağlarından olan İZBAN'da, sabah ve akşam yoğunluk yaşanıyor.

İzmir’de kentin toplu taşıma ağlarından olan İZBAN’da, kalabalık nedeniyle ‘sosyal mesafe’ kuralına uyulamıyor. Bir kardeşini koronavirüse kurban veren, bir kardeşinin de yoğun bakımda olduğunu belirten Ayhan Şener (59), “Sosyal mesafeyi koruyacak şekilde önlem alınması gerekiyor. Seferler artırılmalı. Bu hastalığın şakası yok” dedi.

Kalabalık içinde sosyal mesafenin kalmadığını belirten İzmirliler sefer sayısının artırılmasını istedi.

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