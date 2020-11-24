İyi Parti'nin kurucularından Yusuf Halaçoğlu: Türk milliyetçiliği tasfiye edildi

İyi Parti içinde Türk milliyetçiliğinin tasfiye edildiğini belirten Yusuf Halaçoğlu, kendisinin ve birçok arkadaşının bu nedenle istifa ettiğini söyledi. Halaçoğlu ayrıca Meral Akşener’in kendisine CHP ile ittifak kuracaklarını söylediğinde “Partiyi bitiriyorsunuz” eleştirisinde bulunduğunu belirtti. Halaçoğlu, “Benimle beraber Özcan Yeniçeri, Fatih Eryılmaz, Ali Türkşen, Nevzat Bor da istifa ettiler” diye konuştu.