İYİ Partili Özdağ'ın FETÖ iddiası

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Kongre sonrasında liste dışı kaldıkları için yönetime bayrak açan milletvekilleri nedeniyle tansiyonun yükseldiği İYİ Parti’de FETÖ depremi yaşanıyor.

İYİ PARTİ'NİN FETÖ KARNESİ

Koray Aydın, "FETÖ'cüler Meral Akşener'i destekliyor" dedi.

Ali Aydın, "FETÖ'yle mücadele ediyormuş gibi görünüp bizi dolgu malzemesi yaptınız" dedi.

Ve son olarak; Ümit Özdağ, "Buğra Kavuncu, FETÖ’cüdür. İYİ Parti HDP ile iş tutuyor" dedi.

Tüm bunlar için sesiniz çıkmadı...

İYİ Parti'de yaşanan FETÖ depremine 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek mercek tutuyor.



