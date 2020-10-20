20 Ekim 2020 Salı 14:18 | Son Güncelleme:
İYİ Partili Özdağ'ın FETÖ iddiası
Katıldığı bir programda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıklayan, İYİ Partili Ümit Özdağ'ın açıklamaları tartışma konusu oldu. İYİ Partili Özdağ'ın FETÖ iddiası ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cevapları ve partide yaşanan kırılma anlarını Murat Çiçek yorumluyor.
Kurgu: Kerim.yildirim@turkmedya.com.tr
Kongre sonrasında liste dışı kaldıkları için yönetime bayrak açan milletvekilleri nedeniyle tansiyonun yükseldiği İYİ Parti’de FETÖ depremi yaşanıyor.
İYİ PARTİ'NİN FETÖ KARNESİ
Koray Aydın, "FETÖ'cüler Meral Akşener'i destekliyor" dedi.
Ali Aydın, "FETÖ'yle mücadele ediyormuş gibi görünüp bizi dolgu malzemesi yaptınız" dedi.
Ve son olarak; Ümit Özdağ, "Buğra Kavuncu, FETÖ’cüdür. İYİ Parti HDP ile iş tutuyor" dedi.
Tüm bunlar için sesiniz çıkmadı...
İYİ Parti'de yaşanan FETÖ depremine 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek mercek tutuyor.