İyi Parti'den istifa eden İsmail Ok Meral Akşener'i topa tuttu!

Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "İYİ Parti'den istifa etme gerekçemde Sorosçu Hasan Seymen'in ismini beyan etmememin, yol arkadaşlarımı üzdüğünü fark ettim. Bu nedenle töhmet altında kalan tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum." dedi.

AA'nın haberine göre, İsmail Ok, İYİ Parti'den istifa etmesine götüren sürece ilişkin Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in, çözüm sürecinde "denge denetleme ağı" denen sivil toplum örgütünde görev aldığını, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'ni asimilasyonla suçladığı görüntülerinin ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptığı toplantının fotoğraflarının ulusal basında yer aldığını söyledi.

Bu fikirleri savunan bir kişinin İYİ Parti'de yer almasına, parti tabanı ve teşkilatların çok sert tepki gösterdiğini ifade eden Ok, şöyle konuştu:

"Tepkilere rağmen bu kişinin görevden alınmasında bir ay boyunca tereddüt edilmesi, şahsımda izahı mümkün olmayan en derin kırılma noktası olmuştur. Bu olayın akabinde Genel Başkanımız ile yaptığım görüşmede, bu kişinin görevden alınmasında yaşanan tereddütün, bende güven sorunu oluşturduğunu söyledim. Partinin yerelde ve genelde hiçbir faaliyetine katılmayacağımı, geri planda kalarak ilk genel seçimde aktif siyaseti bırakacağımı da arz ettim. Kendileri kararlı bir şekilde devam etmemi istedi. Gelinen süreçte parti içinde savunduğum fikirler, uç fikir olarak tarif edilmeye başlanmıştır. 6 ay süren gelişmeler sonucunda partide istenmeyen adam ilan edildiğimi anladım."

SÖZDE MİLLİYETÇİ!

İsmail Ok'un bu açıklamaları ve geçmişte yaşananlar İYİ Parti'nin sözde milliyetçi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl partinin sosyal medya danışmanı Kerim Çoraklık'ın FETÖ'den tutuklanması, HDP destekçisi olduğu bilindiği halde CHP ile ittifak yapılması, Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması gerektiğini söylemesi ve son olarak da Hasan Seymen'in Sorosçu olduğunun ortaya çıkması İYİ Parti'nin milliyetçiliği kullanarak halkı kandırdığı ortaya çıktı.