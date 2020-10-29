İYİ Parti'de polemik büyüyor... Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in FETÖ ve HDP paylaşımları gündemde

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" demesi sonrasında bu kez de İYİ Parti’nin yeni Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in, FETÖ elebaşı Gülen’i ve HDP'li Leyla Zana'yı övdüğü tweetler ortaya çıktı.



Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, bir televizyon programında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik "FETÖ'cü" demesi üzerine, Özdağ İYİ Parti tarafından disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Özdağ'ın açıklamalarının ardından bu sefer de İYİ Parti’nin yeni Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in, FETÖ elebaşı Gülen’i övdüğü tweetler ortaya çıktı.



İŞTE O TWEETLER

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN ERDEM'E TEPKİ



Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Yardımcısı Erdem'in 2015 yılında attığı bir tweette HDP'li Leyla Zana'yı savunmasına tepki gösterdi.

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara "Genel Başkan yardımcım" demek için kurmadılar. IYİ Parti'ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık. IYI Parti, Türk Milleti, Türk Devleti, Türk Vatanı, Türk Bayrağı diyenlerin partisidir."