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  3. İYİ Parti'de istifa şoku! 'Ağzıma gelen acı suyu yutuyorum'

İYİ Parti'de istifa şoku! 'Ağzıma gelen acı suyu yutuyorum'

İYİ Parti'de istifa şoku! 'Ağzıma gelen acı suyu yutuyorum'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM Parti Grubu'ndaki konuşmalarını yazan Bahadırhan Dinçaslan, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Meral Akşener'in TBMM Parti Grubu'ndaki konuşmalarını yazan Bahadırhan Dinçaslan, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyu ile paylaştı. İstifa kararının Mehmet Salih Ensarioğlu'nun açıklamalarından kaynaklı olduğu belirtildi.

İşte Dinçaslan'ın istifa gerekçesini açıkladığı paylaşım:

"İYİ Parti'nin kurumsal hesabından, Ensarioğlu'nun çözüm süreci demeçlerini savunan bir paylaşım gördüm. İYİ Parti'den istifa ediyorum. Ağzıma gelen acı suyu, her şeye rağmen Akşener'den şahsi bir kötülük görmediğim için yutuyorum. Siyasetten bir halt anlamadığımı gördüm, dolayısıyla yanlış yönlendirdiğim herkesten özür diliyorum"

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