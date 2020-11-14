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  • İYİ Parti'de "Buğra Kavuncu" çatlağı... İstanbul İl Binası önünde istifa sloganları atıldı
14 Kasım 2020 Cumartesi 18:22 | Son Güncelleme:

İYİ Parti'de "Buğra Kavuncu" çatlağı... İstanbul İl Binası önünde istifa sloganları atıldı

İYİ Parti üyesi bir grup İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanıp protesto gösterisi düzenleyerek İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun istifa etmesini istedi.

İYİ Parti üyesi bir grup Merter'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binası önünde toplandı. Toplanan kalabalık, İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun istifa etmesini isteyerek yaşanan olayları protesto etti.

Öte yandan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın "FETÖ" açıklamalarının ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

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