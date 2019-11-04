İYİ Parti Ümit Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, 5 bin lira maaşla 150 bin Afgan çoban getirileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Genel Müdürlük tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, son üç yılda Türkiye'de bulunan 93 bin 123 Afgan'ın ülkesine geri gönderildiği belirtildi.

Buna karşın, 5 bin lira maaşla 150 bin Afgan çoban getirileceği yönünde ortaya atılan iddianın da gerçekliğinin olmadığı kaydedildi.

İYİ PARTİLİ ÜMİT ÖZDAĞ'A SERT YANIT

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü konuyla ilgili iddiaları paylaşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın paylaşımını alıntılayarak "Son üç yıl içerisinde toplam 93 bin 123 Afganı ülkesine geri gönderdik. Verdiğiniz bilginin hiçbir gerçekliği yok! Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız.." ifadelerini kullandı.