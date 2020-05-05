İyi ki varsın Türkiyem! Çığlıkla başladı, sağlıkla bitti

GÜRKAN ATA

Türkiye, kusursuz organizasyonlarla, uluslararası hava, deniz ve kara ulaşımının yasaklandığı koronavirüs günlerinde dünyanın dört bir yanındaki yüz binlerce vatandaşı vatanına kavuşturdu. Ukrayna’nın Odessa şehrinden Trabzon’a getirilen 262 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

DEVLET O SESİ DUYDU

Ukrayna’da eğitim gören öğrencilerden biri olan İpek Dallıca, sosyal medya aracılığıyla, “Odessa şehrinde eğitim gören öğrenciler olarak bizi buradan tahliye etmenizi rica ediyoruz. Hastanelerin çok kötü durumda olduğunu ve burada tedavi olamayacağımızı hepimiz biliyoruz. Lütfen sesimizi duyun” diye çağrı yapmıştı. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı tarafından Trabzon’a getirilen Odessa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi İpek Dallıca, şunları anlattı:

TEŞEKKÜRLER BAŞKANIM

“Salgın başlayınca, orada okuyan birçok ülkeden arkadaşım gibi ne yapacağımızı şaşırdık çünkü uçuşlar kapatılmıştı. Orada sağlık hizmetleri buradaki gibi değil, Türkiye’de mükemmel işliyor. Çok kaygılıydık ama en iyi organizasyonu yapan ülke Türkiye oldu, vatanımıza geldik. Burada bizimle o kadar güzel ilgilendiler ki…

Yurt görevlisinden AFAD ekibine, polislerimizden sağlıkçılara kadar ne kadar gurur duyacağımız bir ülkenin vatandaşı olduğumuzu bir kez daha anladık, gururlandık. Öncesi ve sonrası ile bir kez daha çok şanslı olduğumuzu hissettik. İyi ki varsın Türkiyem, iyi ki varsın Cumhurbaşkanım ve tüm çalışanlar. Çok mutluyum.”

EN RAHAT BİZ ATLATTIK



Hasrete dayanamayıp Aydın-Didim’den gelen babasıyla birlikte Trabzon’dan ayrılan İpek Dallıca, “Yurt dışından geldiğimiz için kıyaslayabiliyoruz, yabancı arkadaşlarımla da görüşüyoruz, en rahat şekilde vatanımıza gelip bu süreci atlatan biz olduk. Ülkemiz var olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.