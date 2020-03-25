'İyi hal' şartları değişiyor canavarca hisse ceza artıyor

OSMAN NURİ CERİT

Taslağa göre, infaz indirim düzenlemesi için 10 farklı kanunda değişiklik yapılacak.

• Koşullu salıverilme oranı 2/3’ten 1/2’ye indirilecek. Kasten öldürmede 2/3 ve terör suçları ile örgütlü suçlardaki 3/4’lük koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

• Kesinleşmiş cezası varken ikinci kez suç işleyenler ve buna bağlı cinsel suçlar ile uyuşturucu ticareti suçlarında 3/4’lük koşullu salıverilme oranı 2/3’e indirilecek.

• Denetimli serbestlikteki cezasızlık algısı ortadan kalkacak. Her hükümlü en az yüzde 40 oranında cezaevinde kalacak. Terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç tüm suçlarda denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak.

• 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlülerin denetimli serbestlik uygulanarak serbest bırakılması süresi 2 yıldan 4 yıla yükseltilecek.

• Ağır bir hastalık, engellilik veya kocama durumunda, 65 yaşını bitirmiş hükümlülere denetimli serbestlik uygulanacak.

• Çocuk hükümlülerin 18 yaşını dolduruncaya kadar cezaevindeki 1 günü 3 gün kabul edilecek.

• Cezaların hafta sonu ve gece cezaevlerinde kalarak infaz edilebilmesine ilişkin 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlarda 3 yıla çıkarılacak.

• Yeni doğum yapan ve 3 yıldan az ceza alan kadınlar cezalarını konutunda çekecek.

• İyi hale ilişkin esaslar yeniden belirlenecek. Hükümlülerin iyi hal incelemesi, infazın tüm aşamalarında yapılacak. 6 ayda bir değerlendirme uygulanacak.

• Yaralama suçunun canavarca his saiki ile örneğin kezzap atmak suretiyle işlenmesi durumunda ceza artırılacak. Azami verilecek ceza süresi 13 yıl 6 aydan 18 yıla çıkarılacak.

• Düzenlemeyle tahliye sayısı 100 bini bulacak. Cezaevinde şu an 300 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

AK PARTİ’DEN ZİYARET



AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin CHP, İyi Parti ve HDP Meclis gruplarını ziyaret etti.