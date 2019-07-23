Ivanka Trump'ın 'beyaz' köpeği Trump'ın ırkçılığı nedeniyle eleştiri yağdı

Babasına da danışmanlık yapan Jared Kushner ile evli olan Ivanka Trump, bu kez kızları Arabella için doğum günü hediyesi olarak aldıkları köpekle gündem yarattı.

Ivanka Trump, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla, ailelerine bu kez dört ayaklı yeni bir üye eklendiğini duyurdu.

Trump, “Winter (Kış) ile tanışın, Arabella’nın gerçekleşen doğum günü hayali ve Kushner ailesinin en yeni üyesi” dedi.

'NAZİ SELAMI VEREBİLİYOR MU?'

?Duyuru sosyal medyada anında yankı buldu. Kimileri köpeğin ırkına taktı, Winter’ın yarı Pomeranian yarı Sibirya kurdu olduğu tespitinde bulundu.

Ancak kimileri de bu seçimin su katılmamış ‘beyaz üstünlüğü’nün işareti olduğunu savundu.

Oyuncu Nancy Lee Grahn, “Ne kadar sevimli. Görüyorum ki kurtarmayı bırakıp doğrudan Ari besiciliğine gitmişsin. Oturup Nazi selamı verebiliyor mu?” diye yazdı. Kullanıcılar Donald Trump’ın ırkçılığına gönderme yapmayı da es geçmedi.

Siyah oyuncu Yvette Nicole Brown ise, “Beyaz bir köpek olması güzel. Baban siyahlardan nefret ediyor” ifadelerini kullandı.

?Trump’ın, Meksika sınırındaki çocuk göçmenleri ailelerinden ayırmasını hatırlatan liberal yazar Jon Zal, “Eğer kahverengi bir köpek olsaydı, onu kafese koyar mıydın?” diye sordu.

(Sputnik News)