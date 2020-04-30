İtikaf nedir, nasıl yapılır? Evde itikafa girilir mi?

Ramazan ayının son 10 gününde gerçekleştirilien itikaf ibadeti bu mübarek ayın en önemli sünnetlerinden biridir. Bu mübarek ayın manevi iklimini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Müslümanlar itikafa yönelir. Müslümanlar için büyük bir nimet olarak görülen "itikaf" ibadeti, Kadir Gecesi'ni tam olarak idrak edebilmek adına da büyük önem taşıyor. Peki, İtikaf nedir, nasıl yapılır? İtikafa ne zaman girilir? Koronavirüs pandemisi sonrasında camilerin ve mescidlerin kapalı olması dolayısıyla evde itikafa girilir mi? İşte itikaf ibadetiyle ilgili merak edilenler…

İTİKAF NEDİR?

İtikafın “Kendini bir konuya verme, bağlama” anlamına gelir. Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikafa girenlere "mütekif" veya "akif" denilir

İTİKAF NASIL YAPILIR?

İtikâf yapmak isteyen kişi, itikâf niyetiyle mescit veya mescit hükmündeki bir yerde kalmaya başlayarak itikâfa girmiş olur. Vaktini namaz, Kur'ân tilâveti, dua, zikir ve tefekkür gibi ibadet ve taatlerle veya dinî bilgi ve kültürünü artıracak sohbet ve okumalarla değerlendirir.

İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).

İTİKAFA NE ZAMAN GİRİLİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77).

Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290). Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291).

Şâfiî mezhebine göre ise, mescid dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 350; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 658-662).

EVDE İTİKAFA GİRİLİR Mİ?

Bu yıl koronavirüs gölgesinde idrak edilen Ramazan ayında, camilerin kapalı olması dolayısıyla ‘Evde itikafa girilir mi?’ konusu da gündeme geldi. Dini hayatı da etkileyen salgınla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen Ramazanı evde geçireceklere tavsiyelerde bulundu.

Ramazanın son 10 gününde yapılan itikaf ibadetine değinen İşliyen, ülke genelinde camilere ilişkin alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların itikafa evlerinde girebileceğini kaydetti.

İşliyen, vatandaşların evlerinin bir odasını itikaf alanı yapabileceğini bildirerek, "Madem bu yılki itikafı mescitlerde yapamıyoruz, o zaman zikir, ibadet, tefekkür, tezekkür, Kur'an ve duayla meşgul olmak üzere kendi evlerimizde itikafa girebilir, dua edebilir ve Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği şekilde o günleri geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.

İTİKAFIN ŞARTLARI NELERDİR?

1- Niyet; Niyetsiz itikâf olmaz. Nezredilen itikâfda niyetin ayrıca dil ile ifade edilmesi gerekir.

2- Mescid: Erkeğin, itikafı cemaatle beş vakit namaz kılman mescidde olmalıdır. İtikâfın en faziletlisi Mescid-i Haram'da, sonra Mescid-i Nebevî'de ve sonra da Mescid-i Aksa'da olandır. Diğer mescidlerdeki fazilet cemaatin çokluğuna göre değişir.

3- Oruç: Daha önce de belirttiğimiz gibi vacip olan itikâf için oruç şarttır. Sünnet itikâf Ramazan ayında olduğu için zaten oruçlu bulunma şart vardır.

4- Temizlik: Kadınların hayız ve nifastan temiz olmaları gerekir. Cünüplük oruca mani olmadığı gibi, itikafı da bozmaz. itikâfa giren cami içinde iken ihtilâm olursa, dışarı çıkarak gusül abdesti alır ve yeniden itikâfa devam eder.

İtikâfta erginlik çağına gelmiş olmak şart değildir. Bu nedenle mümeyyiz bir çocuğun itikâfı da geçerlidir.